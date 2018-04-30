/ Крупный лесной пожар в Миассе сняли на видео местные жители

Огонь бушевал в северной части города.

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Очевидцы сняли на видео сильное задымление и открытый огонь в лесном массиве. Пожар охватил северную часть Миасса. Рядом с местом возгорания стоят жилые дома. До строений буквально несколько метров. Автор видео сообщает, что огонь вовремя удалось локализовать.

Несмотря на дикий ветер, потушили, и через час-полтора уже не горело. Если бы не успели, то торф там до нового года горел бы. — комментирует сайту «Первый областной» автор видео.

Местные пожарные не смогли прокомментировать данный факт возгорания. Но предположили, что мог гореть камыш из-за поджога сухой травы. По данным очевидцев, во время пожара никто не пострадл.