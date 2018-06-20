/ Женщина погибла, дети и их отец госпитализированы после пожара в Миассе

Пострадавших вызволяли через зарешеченные окна.

В ночь на 20 июня в селе Сыростан Миасского городского округа произошел пожар. 26-летняя женщина погибла, остальным членам ее семьи удалось спастись. Ее 33-летний супруг и их двое детей выбрались из частного дома, для этого соседям пришлось вырывать металлические решетки на окнах. Звонок спасателям поступил в момент, когда строение уже полыхало.

Предположительно, очаг находился на веранде дома. Оттуда огонь пошел на деревянный дом. Погибшую женщину обнаружили пожарные, мужчина и дети эвакуировались до прибытия с помощью очевидцев. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что тушением одноэтажной деревянной постройки занимались 33 человека с привлечением 10 единиц техники. Дознаватели устанавливают обстоятельства трагедии. По предварительной версии, неосторожное обращение с бытовыми приборами послужило катализатором возгорания.