/ Обожженный на пожаре в Миассе мужчина скончался в больнице

Медики боролись за жизнь пострадавшего двое суток.

33-летний житель поселка Сыростан Миасского городского округа скончался в больнице. Серьезные ожоги тела он получил, когда горел его деревянный дом. Мужчина пытался спасти находившуюся внутри семью — жену и детей.

В ночь на 22 июня в больнице Миасса скончался мужчина, пострадавший во время пожара. У него было более 90% ожогов тела. — сообщил сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, пожар произошел в ночь на 20 июня. Огонь в позднее время охватил деревянную постройку в поселке Сыростан. Предварительной причиной ЧП назвали неосторожное обращение с бытовыми приборами.

26-летняя женщина погибла на месте. Ее тело обнаружили сотрудники МЧС после ликвидации открытого горения. Двое маленьких детей с тяжелыми травмами попали в больницу, оттуда их госпитализировали в областную больницу.