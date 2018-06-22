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/ Обожженный на пожаре в Миассе мужчина скончался в больнице

Обожженный на пожаре в Миассе мужчина скончался в больнице

Медики боролись за жизнь пострадавшего двое суток.
сегодня в 11:04
  |  Происшествия
33-летний житель поселка Сыростан Миасского городского округа скончался в больнице. Серьезные ожоги тела он получил, когда горел его деревянный дом. Мужчина пытался спасти находившуюся внутри семью — жену и детей.

В ночь на 22 июня в больнице Миасса скончался мужчина, пострадавший во время пожара. У него было более 90% ожогов тела. — сообщил сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, пожар произошел в ночь на 20 июня. Огонь в позднее время охватил деревянную постройку в поселке Сыростан. Предварительной причиной ЧП назвали неосторожное обращение с бытовыми приборами.

26-летняя женщина погибла на месте. Ее тело обнаружили сотрудники МЧС после ликвидации открытого горения. Двое маленьких детей с тяжелыми травмами попали в больницу, оттуда их госпитализировали в областную больницу.

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Комментарии

Олеся
11:51, 22.06.2018
Вот и встретились....покойтесь с миром...царствие небесное вам молодые....
Деток очень жалко, остались круглыми сиротами.
Большое горе, соболезнования родным и близким

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