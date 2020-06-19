Влюблённая пара из Златоуста уснула с едой на плите и спровоцировала пожар

Инцидент произошёл на съёмной квартире.

Послушать 00:00

В Златоусте пожарные спасли от огня влюблённую пару. Мужчина и женщина сняли в почасовую оплату одну из квартир, выпили и уснули, оставив на плите еду на разогрев. Это и стало причиной задымления квартиры.



Перед пожарными достучаться до квартирантов пытались жители дома. Однако влюблённые уснули настолько крепко, что не слышали их. В это время дым начали валить из под двери квартиры.

«Здесь съёмная квартира. Аренда почасовая и посуточная. Сейчас вызвали хозяина, поняли что кто-то спал, на плите что-то было, видно это всё загорелось. Долбились в двери дважды, трижды»,— рассказала одна из местных жительниц.

В итоге жильцы всё же вызвали специалистов МЧС. Им удалось разбудить влюблённых. На ликвидации последствий инцидента было задействовано 3 единицы техники и 12 человек. Отметим также, что происшествие привлекло внимание около сотни жителей Златоуста.