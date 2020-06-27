90-летнюю пенсионерку спасли огнеборцы на пожаре в Златоусте

Женщину передали в руки медикам.

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В Златоусте Челябинской области произошло возгорание в пятиэтажном доме, расположенном в районе вокзала. Один на один с огнём оказалась 90-летняя женщина. Корреспондент медиахолдинга ОТВ работала на месте ЧП вместе с экстренными службами.

Пожар произошёл на балконе одной из квартир дома № 6, расположенного в МКД на улице Степана Разина, около 11 часов утра 26 июня. Почувствовав запах дыма, соседи вызвали пожарных.

«Через пять минут с момента поступления сообщения сотрудники МЧС уже были на месте ЧП. Спасатели эвакуировали из квартиры 90-летнюю пенсионерку и приступили к тушению огня. Причины возгорания уточняются»,— сообщили огнеборцы корреспонденту медиахолдинга ОТВ на месте.

Местная жительница едва не угорела, надышавшись ядовитыми парами. Вовремя прибывшие сотрудники «чрезвычайного» ведомства передали бабушку в руки врачей скорой помощи, где ей была оказана вся необходимая помощь.