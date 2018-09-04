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/ Непотушенная сигарета унесла жизни двоих южноуральцев

Непотушенная сигарета унесла жизни двоих южноуральцев

При этом пожар нанес минимальный ущерб имуществу.
сегодня в 13:04
  |  Происшествия

Пагубная привычка стала причиной гибели двоих жителей поселка Нижний Уфалей в Челябинской области. Накануне, 3 сентября, 60-летняя женщина пришла в гости к 54-летнему хозяину дома. О пожаре стало известно от соседей, именно они обратились в дежурную часть.

К месту происшествия прибыл первый расчет противопожарной службы Челябинской области. Несмотря на задымление, бойцы пожарной охраны проникли в дом и сразу обнаружили на полу в доме тело задохнувшейся 60-летней женщины. Буквально через 3 минуты был найден и хозяин дома — 54-летний мужчина. Он также не подавал признаков жизни. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Рядом с погибшими находилась зажигалка. Других видимых причин произошедшего нет, в доме нет электричества и газа, а печка не затоплена. Как отмечают представители экстренного ведомства, масштаб трагедии оказался невелик, выгорело всего 2 «квадрата» деревянного пола и старый матрас.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» публиковал обзор наиболее трагичных происшествий с огнем в Челябинской области. Пожары лишают жильцов частных домов имущества, а зачастую — и жизней. Читайте наш материал здесь.

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Комментарии

Екатерина
13:25, 04.09.2018
С трудом верится! 2*2 кв м не могли убить 2х взрослых человека. По решению экспертизы можно будет сделать выводы..

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