В Миасском городском округе заподозрили появление поджигателя лесов

Количество пожаров на территории муниципалитета в разы увеличилось.

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В Миасском городском округе зашкаливает количество лесных пожаров. Муниципалитет, в котором ранее не было замечено такого числа возгораний, оказался на втором месте в рейтинге «самых горящих» территорий Челябинской области.

«Ранее такого количества пожаров за мою практику там замечено не было. В „лидерах“ у нас традиционно Красноармейский район, там зафиксировано было 40 пожаров, в Миасском городском округе 32 пожара», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь Главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина.

Оказалось, что на территории одного из миасских лесничеств, приблизительно на одной линии возникают лесные пожары. В день их может быть сразу несколько. Специалисты предполагают, что поджигать территорию могут специально.

«По данному факту уже составлено обращение в правоохранительные органы», — отмечает Ксения Барыкина.

Разобраться, кто и для чего может поджигать территорию и создавать лесные пожары, предстоит специалистам.