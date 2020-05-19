Гибелью двух женщин на пожаре под Челябинском заинтересовались в СК

По факту смерти проводится доследственная проверка.

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В Челябинской области проводится проверка по факту смерти на пожаре двух женщин. По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при распитии спиртного.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся судебно-медицинские исследования по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла 18 мая в частном доме поселка Зуевка (Копейск). Тела двух женщин обнаружили в ходе тушения пожара сотрудники МЧС.