Пожар произошёл в хозяйственном здании ЮУрГУ

На место ЧП выезжало несколько машин МЧС.

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Пожар произошёл в одном из помещений Южно-Уральского государственного университета накануне днём. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, получив звонок, незамедлительно направились на место возникновения ЧП.

Горение происходило в хозяйственном здании университета, расположенном на улице Сони Кривой, 58б, на втором этаже, где расположены административные кабинеты. В воскресный день в помещении никого не было, поэтому, не прибегая к эвакуации, пожарные сразу же приступили к тушению.

«Принятые сотрудниками МЧС меры позволили ликвидировать открытое горение в максимально короткие сроки на площади 40 квадратных метров. Затем спасатели провели проливку и разборку конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. Установить причину возникновения пожара предстоит сотрудникам отделения дознания»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работало от МЧС 6 единиц техники и 20 человек личного состава.

Также спасатели вновь рекомендуют относиться внимательнее к правилам пожарной безопасности и в случае возникновения ЧП сразу же звонить по номерам 101 или 112.