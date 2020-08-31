Перфоманс с белым кубом проходит возле ЮУрГУ

Он организован театром-студией «Манекен».

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Перед главным корпусом ЮУрГУ в Челябинске проходит перфоманс. Он организован театром студией «Манекен». Центральным объектом представления стал белый куб, который в последствии будет разрисован, сообщили «Первому областному» представители университета



«В данный момент на площади перед главным корпусом ЮУрГУ проходит перформанс театра-студии „Манекен“, а граффити-художник расписывает белый куб, чтобы превратить его в настоящий арт-объект, олицетворяющий студенчество. А первокурсники и все желающие посещают фотозоны, оставляют пожелания на белом баннере»,— рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.

Отметим, что уже во вторник, 1 сентября, в Челябинской области возобновляется учебный год. За парты вернутся не только студенты ВУЗов и ССУЗов, но и ученики южноуральских школ. При этом процесс в образовательных учреждениях будет соответствовать реалиям нового времени. Так, в школах звонки будут подаваться отдельно для каждого класса, а линейки и походы в столовую будут разделены.