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/ «Газель» выгорела на оживленном перекрестке в Челябинске. Видео

«Газель» выгорела на оживленном перекрестке в Челябинске. Видео

На место прибыло несколько реанимационных автомобилей.
сегодня в 12:47
  |  Происшествия

Поздним вечером 14 июня в Челябинске вспыхнула «Газель». Инцидент произошел на перекрестке проспектов Победы и Свердловского. Поток в это время был еще оживленным. По словам очевидцев, машина оказалась на середине дороги. Загорелась именно кабина, ее тушили оперативно прибывшие пожарные. Также свидетели пожара уточнили, что на место приехали несколько реанимационных автомобилей.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения для ликвидации последствий ДТП привлекались 1 раз, оказана помощь 1 гражданину. — проинформировали сайт «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Известно, что пострадал водитель «Газели», однако характер повреждений не сообщается. Причины, по которым загорелся автомобиль, также неизвестны.

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Комментарии

МиРоТВоРеЦ
13:33, 15.06.2019
На место происшествия прибыли два пожарных расчёта, реанимобиль и обычная скорая помощь. Так же на месте аварии находились экипажи ДПС и ППС. Пожарные потушили пылающую газель в течении пары минут. Судя по тому, что "скорые" находились на месте пожара очень долго и уехали когда машина была потушена - никто серьёзно не пострадал.
На месте остались только полицейские. Вскоре прибыл эвакуатор.

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