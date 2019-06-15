/ «Газель» выгорела на оживленном перекрестке в Челябинске. Видео

На место прибыло несколько реанимационных автомобилей.

Поздним вечером 14 июня в Челябинске вспыхнула «Газель». Инцидент произошел на перекрестке проспектов Победы и Свердловского. Поток в это время был еще оживленным. По словам очевидцев, машина оказалась на середине дороги. Загорелась именно кабина, ее тушили оперативно прибывшие пожарные. Также свидетели пожара уточнили, что на место приехали несколько реанимационных автомобилей.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения для ликвидации последствий ДТП привлекались 1 раз, оказана помощь 1 гражданину. — проинформировали сайт «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Известно, что пострадал водитель «Газели», однако характер повреждений не сообщается. Причины, по которым загорелся автомобиль, также неизвестны.