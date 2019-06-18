/ Челябинка с зажигательной смесью хотела поджечь католическую церковь

Против женщины возбудили уголовное дело.

Челябинка пыталась поджечь католическую церковь в Санкт-Петербурге. Утром 17 июня женщина пришла к зданию храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы с зажигательной смесью и дровами. Как сообщают местные СМИ, поджог записала камера видеонаблюдения, поэтому отыскать подозреваемую было несложно. Этим занялись сотрудники полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, женщина для разбирательства доставлена в отдел. — цитирует ТАСС представителей УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отметим, что поджигательнице из Челябинска, по данным «Фонтанки», 43 года. В ее отношении возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.