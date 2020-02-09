Пожар повышенного ранга сложности произошел в цеху Магнитогорского металлургического комбината

Пламя распространилось на 400 квадратных метров.

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Масштабный пожар произошел вчера вечером, 8 февраля, в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината. Крупное возгорание распространилось по территории Листопрокатного цеха No5.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы обнаружили, что горит реверсивный стан, находящийся на капитальном ремонте. Существовал риск распространения пламени на других территориях. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Сложную задачу выполнили сотрудники СПТ, а также специалисты газодымозащиты, которым пришлось отправиться в горящее помещение, чтобы проверить обстановку.

«Тушение осложнялось тем, что под станом был расположен маслоподвал. Борьба с огнём велась на нескольких участках в условиях высокой температуры, работали 5 звеньев газодымозащитной службы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ликвидировать пожар удалось на площади почти 400 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал, при появлении возгорания успели эвакуироваться 50 человек.

Справиться с пламенем удалось благодаря силам 53 огнеборцев, было использовано 15 единиц техники.