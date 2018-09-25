/ Крупный пожар вспыхнул в доме напротив ЧелГУ. Видео

Дым от возгорания охватил несколько этажей.

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Сильный пожар вспыхнул в одном из домов по Братьев Кашириных возле главного корпуса ЧелГУ. Пламя вспыхнуло на третьем этаже дома. В дыму оказались несколько этажей. Как рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия, в квартире никто не проживал, а ее хозяйка умерла летом.

Скорее всего, бросили окурок. Балкон не застекленный, а в квартире никто не живет. Хозяйка квартиры умерла первого июля, говорили, что там будет жить ее внук, но он здесь не живет. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

На кадрах и фотографиях сильный, черный дым, охвативший несколько этажей многоэтажного дома. На месте тушения возгорания работали две пожарных машины.

Напомним, крупный пожар случился в Челябинске, вчера, 24 сентября. На улице Российская произошло возгорание заброшенного здания. Пожарным, усилиями двух боевых участков, удалось ликвидировать возгорание.