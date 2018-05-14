/ Вертолет МЧС экстренно отправили в Пластовский район для оперативного тушения пожаров

В регионе горит 600 гектаров травы.

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Вертолет Ми-8 МЧС России отправили в Пластовский район из Екатеринбурга для ликвидации природного пожара. Он будет оперативно доставлять людей в зону возгораний, а также тушить пламя с воздуха.

На борту вертолёта команда спасателей Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые помогут местным главам организовать разъяснительную работу с населением в условиях повышенной пожарной опасности. — сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

По оперативным данным, сухая трава горит на площади около 600 га. Специалисты сообщают об угрозе распространения огня в направлении населённых пунктов. Этому способствует переменный ветер и отсутствие осадков. Населенные пункты уже оповестили об оперативной ситуации. Эвакуации пока не требуется. При этом известно, что для этих целей уже подготовили пункты для временного размещения и автобусы для перевозки.

С огнем в данный момент борются представители местного лесхоза, а также пожарно-спасательные подразделения МЧС России, общая численность 83 человека. Специальную технику отправили на опашку полей, которая обезопасит жилые объекты от возгорания. На степной пожар мобилизованы все ближайшие подразделения. Среди них — пожарные спецчасти, спасательные центры, оперативные группы, то есть около 200 специалистов. Они скоро прибудут к месту пожара.

По данным космического мониторинга, на утро 14 мая в Челябинской области действует 63 пала растительности. От Урала до Дальнего Востока это самое большое число степных пожаров. Специалисты сообщают о «пожарной напряженности».

Из-за лесных пожаров уже закрыли две трассы на территории трех районов. Так, движение закрыто на участке с 6 по 48 километр автодороги Железнодорожная станция Бишкиль — Варламово на территории Чебаркульского района, а также с 1 по 81 километр автодороги Южноуральск — Магнитогорск на территории Южноуральского городского округа и Пластовского района.