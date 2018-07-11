/ Жительница Златоуста устроила истерику в горящем бараке

Соседи подозревают женщину в поджоге дома.

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Накануне мирную жизнь златоустовцев прервал пожар. Инцидент произошел на улице Технической. Одна из квартир в бараке загорелась, соседи увидели дым и вызвали пожарных. Жильцы этого дома считают, что виновата нетрезвая девушка, проживающая в этом же бараке.

Сумасшедшая сожгла дом. Девушка неадекватная, скорее всего была под воздействием чего-то. Раньше ей уже приходилось врачей. — рассказали жители дома.

Серьезных последствий удалось избежать. Пожарные своевременно прибыли на место и потушили очаг возгорания. Перед этим пришлось вывести людей из здания.

Площадь горения была небольшой — всего 4 квадратных метра. К моменту прибытия пламя уже перекинулось на межэтажные перекрытия. Второй этаж — деревянный. Чтобы не дать огню распространиться, сотрудники МЧС поставили водный заслон и пролили дощатые конструкции. Из дома спасатели эвакуировали 5 жильцов. Среди них была пожилая женщина — инвалид и ребенок. — сообщили сайту «Первый областной» в отряде федеральной противопожарной службы № 1.

Агрессивная жительница дома падала и сопротивлялась. Усмирить буйную женщину пытались сразу несколько человек. С места пожара ее увезла карета скорой медицинской помощи.