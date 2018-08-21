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Южноуральцам предлагают посетить спектакль, разрушающий стереотипы

Театр драмы приглашает на «Алексея Каренина».
сегодня в 15:33
  |  Общество

В Челябинском государственном академическом театре драмы имени состоится показ спектакля «Алексей Каренин» режиссёра Евгения Маленчева. Премьера постановки прошла в ноябре 2017 года на малой сцене театра, однако она настолько полюбилась зрителям, что в этом году его покажут на большой сцене.

Работа над постановкой проходила под эгидой Министерства культуры России в рамках программы поддержки молодой режиссуры, участником которой и стал Евгений Маленчев. Вместе с ним над спектаклем работали сценограф Анастасия Бугаева, хореограф Лев Шелиспанский и художник по свету Нарек Туманян. Своей главной задачей они считают разрушение стереотипов, которые окружают роман Толстого. Отметим, что зрители и критики высоко оценили постановку.

Василий Сигарев защищает право мужчины на личную драму, право мужчины на страдание. Драматург дает голос страданию незамеченному — очень подробно и действенно, посекундно следит за тем, как Каренин борется с собственными демонами. — комментирует театральный критик Павел Руднев сайту «Первый областной».

Показ спектакля состоится 21 и 22 августа. Роли в постановке исполнили Михаил Гребень, Ирина Бочкова, Николай Осминов, Добрыня Арефьев и Татьяна Скорокосова.

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