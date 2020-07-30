Грозы, град, порывистый ветер: в МЧС предупредили об ухудшении погоды на Южном Урале

Жителям региона советуют по возможности не выходить из дома и отложить дальние поездки.

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Несмотря на теплую погоду, в региональном МЧС вновь вынесли предупреждение. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 31 июля, на территории Челябинской области пройдут грозы, в отдельных районах ожидается град, порывы ветра достигнут 20 м/с.

На линиях энергосистем возможны аварии, не исключены отключения электричества. Стоит опасаться повреждений кровли, обрыва линий электропередач. При сильном ветре по возможности не выходите из зданий. Не прячьтесь около остановок, рекламных щитов и деревьев.

«Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Помните о мерах пожарной безопасности, обесточьте бытовые приборы, особенно, покидая дом.

В случае происшествий незамедлительно звоните по телефонам экстренных служб «01», «101» или «112».