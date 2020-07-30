Несмотря на теплую погоду, в региональном МЧС вновь вынесли предупреждение. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 31 июля, на территории Челябинской области пройдут грозы, в отдельных районах ожидается град, порывы ветра достигнут 20 м/с.
На линиях энергосистем возможны аварии, не исключены отключения электричества. Стоит опасаться повреждений кровли, обрыва линий электропередач. При сильном ветре по возможности не выходите из зданий. Не прячьтесь около остановок, рекламных щитов и деревьев.
«Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Помните о мерах пожарной безопасности, обесточьте бытовые приборы, особенно, покидая дом.
В случае происшествий незамедлительно звоните по телефонам экстренных служб «01», «101» или «112».