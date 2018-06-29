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/ Удар молнии спалил дом челябинского бизнесмена

Удар молнии спалил дом челябинского бизнесмена

Пожар нанес многомиллионный ущерб.
сегодня в 14:05
  |  Происшествия

Удар молнии уничтожил одноэтажный коттедж в поселке «Чайка» на Увильдах. Настоящий шторм разыгрался на территории рядом с озером накануне, 28 июня. Из-за непогоды во всех зданиях выбило электричество. После одного из первых раскатов грома молния ударила в кровлю дома челябинского бизнесмена Артура Никитина. Вскоре пламя охватило всю деревянную постройку. Прибывшие на место ЧП из Аргаяша пожарные спасти здание не смогли.

В 17:08 минут поступило первое сообщение в пожарную часть. Прибывшие к месту пожарные обнаружили горение кровли, огонь быстро распространялся по всем конструкциям. В результате пожара огнем уничтожен дом. — сообщили сайту «Первый областной» в районном подразделении МЧС.

ЧП обошлось без жертв. Во время непогоды в коттедже никого не было. Сейчас ущерб от природного пожара устанавливается. Проводится доследственная проверка.

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Комментарии

Случайностей не бывает
14:58, 29.06.2018
Ничего не происходит просто так.
виктор
14:19, 29.06.2018
Бог видит, кого надо наказать. По всей России наказал бы воров ...

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