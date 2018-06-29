/ Удар молнии спалил дом челябинского бизнесмена

Пожар нанес многомиллионный ущерб.

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Удар молнии уничтожил одноэтажный коттедж в поселке «Чайка» на Увильдах. Настоящий шторм разыгрался на территории рядом с озером накануне, 28 июня. Из-за непогоды во всех зданиях выбило электричество. После одного из первых раскатов грома молния ударила в кровлю дома челябинского бизнесмена Артура Никитина. Вскоре пламя охватило всю деревянную постройку. Прибывшие на место ЧП из Аргаяша пожарные спасти здание не смогли.

В 17:08 минут поступило первое сообщение в пожарную часть. Прибывшие к месту пожарные обнаружили горение кровли, огонь быстро распространялся по всем конструкциям. В результате пожара огнем уничтожен дом. — сообщили сайту «Первый областной» в районном подразделении МЧС.

ЧП обошлось без жертв. Во время непогоды в коттедже никого не было. Сейчас ущерб от природного пожара устанавливается. Проводится доследственная проверка.