/ Борис Дубровский поделился опытом международного бизнес-сотрудничества

Губернатор участвует в Первом Российско-Китайском форуме.

Китайские предприниматели давно стали постоянными партнерами для южноуральского бизнеса. Опытом становления таких прочных связей с иностранцами поделился губернатор Борис Дубровский на Первом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству. Глава Челябинской области напомнил, что с рядом китайских провинций заключены соглашения о сотрудничестве, и периодически делегации приезжают друг к другу, чтобы поучаствовать в двусторонних мероприятиях.

Такая работа позволит максимально эффективно выстроить горизонтальные связи между регионами по всем ключевым векторам взаимодействия. Прежде всего, конечно, это касается экономических связей субъектов малого и среднего бизнеса, которым, в отличие от крупных корпораций, сложней ориентироваться на мировых рынках. — сказал губернатор на открытии Российско-Китайского форума.

Сегодня Челябинская область и китайские регионы готовятся к созданию Центра обработки и хранения данных — это говорит об усилении присутствия обеих сторон в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Прорабатывается проект создания зоны высоких аграрных технологий.

Кроме того, компания China Railway Group заинтересована в строительстве ВСМ «Челябинск-Екатеринбург». Об этом еще раз поговорят в рамках форума.

Борис Дубровский напомнил, что в сентябре 2018 года в Челябинской области пройдет IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. На нем будут укреплять международные связи.