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Крупное возгорание в Челябинске ликвидируют пожарные

Загорелась кровля частного дома.
сегодня в 09:32
  |  Происшествия

Крупный пожар разгорелся в жилом доме частного сектора на Северо-Западе Челябинска. Как рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС Челябинской области, вызов поступил в утреннее время, горела кровля жилого дома. На место тушения пожара было направлено 7 единиц техники.

В 8:02 поступило сообщение о возгорании по адресу Логовая 33, на место было направлено 7 единиц техники. По прибытию было обнаружено горение частного жилого дома и рядом стоящего гаража, горела кровля. На данный момент пожар действующий, пострадавших нет. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС Челябинской области.

Отметим, что дым от возгорания был виден далеко за пределами Северо-Запада города. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией пожара, пострадавших на данный момент нет.

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Комментарии

Галина
11:41, 03.10.2018
ВСЕ КОНТЕЙНЕРЫ ЗАПОЛНЕНЫ МУСОРОМ ИИВОЗЛЕНИХ ТОЖЕ ГОРЫ МУСОРА УЛ ДОВАТОРА 22А КОГДА ЖЕ ЭТО ЗАКОНИТСЯФ?? КТО ЖЕ ВСЕ ТАКИ ЗА ЭТО ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ

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