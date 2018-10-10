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сегодня в 14:30
Часть троллейбусов Челябинска не выйдет на маршрут
Причина — ремонт дороги на улице Воровского.
/ Рейс в Озерск стал последним для вспыхнувшей пассажирской маршрутки

Рейс в Озерск стал последним для вспыхнувшей пассажирской маршрутки

Машину остановили в пути, увидев дым из-под капота.
сегодня в 14:47
  |  Происшествия

Пассажирская маршрутка вспыхнула в Озерском городском округе. В транспорте находились водитель и 4 пассажира. Как рассказал ехавший в маршрутке южноуралец, предвестники пожара заметил водитель. Когда из-под капота повалил белый дым, машину сразу остановили. Всех пассажиров попросили выйти на улицу.

Потом начал идти сильный черный дым. Водитель сам начал пытаться тушить, ему помогали останавливающиеся автомобилисты. Пожарные приехали минут через 10 — 15, когда почти вся машина была объята огнём. Туда приехали 2 пожарные машины, спасатели и скорая помощь. — рассказал сайту «Первый областной» Александр Плаксин.

По словам пассажира, помощь никому не потребовалась, до Озерска доехали на попутных машинах. При этом в Метлино маршрутка пришла с опозданием. Не исключается, что проблемы начались еще до «огненного» рейса.

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