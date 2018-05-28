/ Челябинского пенсионера спасли из горящего дома на северо-западе

Автомобиль мужчины сгорел.

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Сотрудники МЧС спасли из горящего дома 65-летнего мужчину. Пожар произошел сегодня, 28 мая, в частном секторе на северо-западе Челябинска. В момент прибытия на место происшествия пожарных огонь успел распространиться на несколько домов и ближайших построек. Также пламя уничтожило припаркованный во дворе ВАЗ.

Пожарным удалось спасти из горящего дома мужчину 1953 года рождения. После осмотра бригадой скорой помощи он был доставлен в лечебное учреждение. С его слов, в доме могли находиться его сын с девушкой. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. К счастью, сына в доме не оказалось, вместе с девушкой он прибыл к месту пожара после звонка соседей. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинский области.

Отметим, что сейчас на месте пожара работают сотрудники отделения дознания, причина пожара устанавливается.

Инцидент попал на видео.