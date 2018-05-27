/ Златоуст затянуло черным дымом из-за пожаров

На вызов выезжали сотрудники МЧС.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Пожар произошел в Златоусте накануне, 26 мая. Местных жителей напугал черный дым, поднимающийся в небо. Очаг находился в районе Угольного поселка. Об инциденте горожане сообщили огеборцам.

В МЧС уточнили, что получили сообщение в 17:06. Справиться с пожаром удалось только поздним вечером, в 21:20.

Поступило сообщение о загорании строительного материала в городе Златоусте. На загорание от МЧС реагировали 14 человек и 4 единицы техники. — сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.

Обошлось без жертв. Подробности и обстоятельства, а также причины пожара устанавливаются.