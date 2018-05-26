/ Заморозки и пожары грозят южноуральцам до конца недели

Экстренное предупреждение в очередной раз продлили в регионе.

Синоптики и МЧС объявили о продлении экстренного предупреждения на территории Челябинской области. Минимум до конца недели в регионе будет не по-весеннему холодно. Порывистый ветер будет способствовать распространению лесных пожаров.

Ночью и утром 26 и 27 мая в отдельных районах области ожидаются заморозки на почве и в воздухе до минус 5 градусов. 26−27 мая на севере Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность — lV класс горимости по региональной шкале. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения в условиях непогоды. В случае необходимости необходимо звонить по номерам «01», «101» или в ЕДДС муниципального образования.