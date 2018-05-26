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Крупный пожар охватил один из цехов «Мечела»

Один сотрудник предприятия пострадал.
сегодня в 13:26
  |  Происшествия

В ночь на 26 мая на территории одного из цехов группы компаний «Мечел» произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило за полчаса до полуночи. На тушение огня ушло несколько часов.

В 03:28 ликвидировали последствия пожара. Происходило горение в кабельном тоннеле на площади 200 квадратных метров. Всего было привлечено 41 человек, 12 единицы техники, в том числе от МЧС 38 человек, 11 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как уточняют на предприятии, ЧП произошло на участке кислородно-компрессорного цеха.

Пострадала сотрудница подразделения. Женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель PR-служб по Уральскому региону Группы «Мечел» Оксана Агапова.

Сейчас причины возгорания устанавливаются. На месте работает специальная комиссия.

Напомним, «Мечел» не в первый раз попадает в информационную повестку на этой неделе. На предприятии дважды проходили обыски с участием силовиков. Эксперты сообщили, что это связано с уголовными делами, связанными с загрязнением воздуха.

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