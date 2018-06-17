/ Пожар парализовал работу киоска с шаурмой на «Птичьем рынке»

Произошедшее сняли на видео очевидцы.

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Накануне, 16 июня, в Тракторозаводском районе Челябинска произошел пожар. Огонь заметили посетители «Птичьего рынка». ЧП произошло в киоске, где готовили шаурму и шашлыки. Пользователь отметили всю иронию происходящего.

Вспыхнул один из ларьков на ЧТЗ, на «Птичьем рынке». Там готовили шашлык — видимо, перестарались. — прокомментировал пользователь сообщества «Регион 74».

В региональном МЧС подтвердили информацию о произошедшем.

В 13:38 поступило сообщение о загорании в торговом киоске города Челябинска. Пожар был оперативно ликвидирован в 14:01 по местному времени. На загорание реагировали от МЧС 9 человек, 3 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Никто из посетителей не пострадал. Сумма причиненного ущерба сейчас оценивается.