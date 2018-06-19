/ Женщина-инвалид, ее брат и 3 три кошки задохнулись в чебаркульской квартире

Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Сегодня, 19 июня, в Чебаркуле в одном из домов по улице Карпенко погибло два человека и несколько животных. Сообщение о возгорании поступило в ЕДДС в 15:07, сотрудники пожарной части прибыли на место спустя 3 минуты. На подмогу чебаркульским пожарным прибыли их коллеги из ПЧ-103. Проникнув в квартиру на первом этаже огнеборцы обнаружили бездыханного мужчину возле холодильника. В комнате лежала женщина-инвалид. На тот момент она была еще жива.

Мы нащупали пульс у женщины. Она была еще жива. Ее тут же повезли в больницу. Но она по дороге скончалась. — рассказали сайту «Первый областной» в ПЧ-48.

В квартире было сильное задымление. В комнатах тлела мебель. Вместе с владельцами квартиры продуктами горения отравились три кошки.