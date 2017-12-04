/ Ночной пожар произошел на скандальной стройке на северо-западе Челябинска

Огнем охватило временную постройку на огороженной территории.

Минувшей ночью на северо-западе Челябинска произошел пожар. Огнем охватило временную постройку на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, где предприниматель намерен возвести очередной ТРК помимо воли жителей. По словам очевидцев, в темное время суток вспыхнул сарай для рабочих, пламя поднялось на несколько этажей вверх.



Видимо, протест против точечной застройки во дворах. — прокомментировал инцидент пользователь Олег Кислицын.



Напомним, скандал вокруг спорного земельного участка начался еще весной 2017 года. Жители вышли на борьбу за аллею, расположенную рядом с перекрестком улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Строители установили там забор, оградили участок, включающий множество многолетних деревьев и тротуар. В борьбе за территорию жителей поддержали директор экофонда «Моя Планета» Виталий Безруков и депутат Калининского района, зоозащитник Карен Даллакян. Как рассказал последний, с июня прошлого года застройщики хотят построить на указанном участке торговый комплекс. Борьба за землю с попеременным успехом идет до сих пор.