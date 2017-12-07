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/ Деревенские жители через окно вытащили хозяина горящего дома в Аргаяшском районе

Деревенские жители через окно вытащили хозяина горящего дома в Аргаяшском районе

Мужчину неоднократно предупреждали о неисправности отопительной печи.
сегодня в 15:28
  |  Происшествия

Накануне в деревне Норкино в Аргаяшском районе произошел пожар. Из частного дома до приезда пожарных соседи вытащили нетрезвого хозяина. Эвакуировать мужчину пришлось через окно, поскольку вход был перекрыт огнем. Предположительно, очагом возгорания оказалась неисправная печь, рядом с которой находились оголенные провода.

6 декабря 2017 года в 15 часов 21 минуту на пульт пожарной части села Аргаяш поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Норкино. На место пожара было направлено 2 отделения пожарной части. Собственник дома состоял на учете как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. С данным мужчиной постоянно проводилась профилактическая работа, но к сожалению, он не хотел устранять неисправность отопительной печи и заменять оголенные электропровода. — сообщили сайту «Первый областной» в МЧС России по Челябинской области в Аргаяшском муниципальном районе.

Отметим, что общая сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Сейчас точные причины возгорания устанавливаются.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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