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Соседствующее со сварочным цехом столярное производство загорелось на ЧМЗ

Огонь охватил помещение площадью 250 «квадратов».
сегодня в 16:49
  |  Происшествия

Сегодня, 12 декабря, в Металлургическом районе Челябинска произошел крупный пожар в производственном помещении. Огонь распространился в столярном цехе площадью 250 квадратных метров. Сначала его пытались потушить своими силами, однако безуспешно. Возгоранию присвоили повышенный номер «1БИС».

Со слов очевидцев удалось установить, что изнутри бокс разделен металлической перегородкой на две половины, в одной из которых расположен столярный цех, а в другой — сварочный пост. Такое «соседство» является грубым нарушением требований пожарной безопасности, поскольку данные помещения не были изолированы друг от друга противопожарной перегородкой соответствующего типа. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что на месте работали 6 автоцистерн и более 20 человек личного состава МЧС. В настоящее время на месте продолжаются работы по проливке, полной ликвидации последствий горения нет.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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