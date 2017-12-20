/ Утренний пожар на базе отдыха «Чайка» уничтожил часть построек

Человеческих жертв удалось избежать.

Накануне, 19 декабря, на берегу озера Чебаркуль произошел пожар. Ранним утром пламя возникло на территории базы отдыха «Чайка». Эпицентром стал одна из построек для отдыхающих. Пожар удалось ликвидировать, а также сотрудникам МЧС уже удалось установить причину ЧП.

19 декабря 2017 года в 6:20 на базе отдыха «Чайка» на озере Чебаркуль из-за неисправности электропроводки произошел пожар в доме для отдыхающих. Огнем повреждена кровля 48 квадратных метров и стены 30 квадратных метров. Пострадавших нет. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ 8 ОФПС по Челябинской области.



Отметим, что к тушению пожара привлекались 3 пожарных расчета из двух населенных пунктов — сел Сары и Кунашак. Также на месте работали 8 сотрудников МЧС.

