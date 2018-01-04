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Спасатели предупредили жителей частного сектора об опасности пожаров

В праздники их значительно больше.
сегодня в 14:29
  |  Общество
Сотрудники пожарного надзора и городской администрации обошли частные дома Челябинска и напомнили меры безопасности при использовании газового и печного отопления. Оно требует ухода и регулярных профилактических работ. Именно аварийные печи и несоблюдение элементарных правил безопасности — основные причины пожаров в осенне-зимний период.

Нарушения правил пожарной безопасности это всегда угроза для жизни и здоровья человека. Статистика вещь упрямая и она говорит нам, что в период новогодних и рождественских праздников растет число пожаров. Поэтому нам важно достучаться до каждого человека, объяснить людям, что халатность в этом деле допускать нельзя. При легкомысленном отношении вместо тепла в своем жилище можно получить большое пепелище, — отметил исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 Андрей Смирнов.

Чаще домов горят бани. Перекал печи, разрушения кладки, отсутствие предтопочного листа и контроля со стороны хозяев ведут к печальным последствиям. На все эти моменты в ходе рейда было указано.

Отметим, что подобные мероприятия сейчас проходят по всей области.
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Настя
21:15, 04.01.2018
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> goo.gl/cyJDic

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