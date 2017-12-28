/ Очевидцы сняли на видео загоревшуюся на ходу легковушку в Челябинске

Автомобиль полыхал на мосту в Ленинский район.

Накануне вечером, 27 декабря, возле железнодорожного вокзала произошел крупный пожар. Легковая машина сгорела на мосту, соединяющем Советский и Ленинский районы. Очевидцы сняли происходящее на видео. Машину в короткий срок охватило огнем, спасти ее не удалось.

Люди мимо ехали, и никто не остановился помочь автомобилисту. Время такое сейчас, все спешат и не замечают перед собой элементарных вещей. Все отгородились от себя забором. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

Отметим, что человеческих жертв в результате ЧП удалось избежать. Сумма ущерба и причины возгорания устанавливаются.

