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/ 42-летняя женщина погибла на пожаре в частном доме на АМЗ

42-летняя женщина погибла на пожаре в частном доме на АМЗ

Причины возникновения огня устанавливаются.
сегодня в 10:28
  |  Происшествия

Пожар унес жизнь женщины в Советском районе Челябинска. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в администрации города. Возгорание в частном доме произошло в минувшие выходные. Прибывшим на место сотрудникам МЧС оставалось только ликвидировать пламя.

В доме № 51 по улице Кузнецова произошел пожар с погибшим. Сгорел жилой дом. Скончалась женщина 1976 года рождения. — сообщил представитель районной администрации.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. На месте работает экспертная комиссия.

Еще один пожар в минувшие выходные уничтожил загородный дом на базе отдыха РЖД на озере Смолино. Происшествие обошлось без жертв. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

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