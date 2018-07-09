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/ Здание православной церкви загорелось в Еманжелинске

Здание православной церкви загорелось в Еманжелинске

Ночной пожар приписывают хулиганам.
сегодня в 14:35
  |  Происшествия

В ночь на 9 июля в Свято-Введенском храме Еманжелинска произошло возгорание. В это время в здании православной церкви находился сторож. Сотрудники МЧС прибыли на место через 2 минуты после поступления вызова.

9 июля в 01:09 поступило сообщение о загорании здания русской православной церкви в городе Еманжелинске. Пожар был оперативно ликвидирован в 1:25. На загорание реагировали от МЧС 18 человек, 5 единиц техники и от противопожарной службы 3 человека и 1 единица техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ущерб двухэтажному зданию причинен минимальный. Огнем повреждена крыша церкви. Сейчас причины возгорания устанавливают эксперты. Пострадавших нет. По предварительной информации, к ЧП причастны хулиганы. Они могли бросить на крышу бутылку с зажигательной смесью.

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