/ Восьмилетняя девочка погибла на пожаре в Миассе

Еще один человек пострадал и сейчас находится в реанимации.

Крупный пожар в Миассе унес жизнь 8-летней девочки. Возгорание в деревянном доме на улице Зеленой произошло сегодня ночью, 28 января.

К месту происшествия тут же были направлены дежурные караулы 16-й и 29-й пожарно-спасательных частей. Там они обнаружили женщину 61-летнюю женщину и ее 5-летнюю внучку. Пенсионерка рассказала, что они успели покинуть горящий дом, однако в нем остались мужчина и 8-летняя девочка. Когда мужчина выбрался, пожарные отправились на поиски ребенка.

Языки пламени и высокая температура внутри дома препятствовали работе огнеборцев, не давая продвигаться вперёд. Проведение разведки внутри строения становилось опасным. Было принято решение подать ствол для тушения и спасения девочки. Спустя некоторое время произошло обрушение кровли и стены дома. В течение нескольких часов боевые расчеты поступательно ликвидировали возгорание. При разборе обгоревших конструкций было обнаружено тело ребенка. — рассказали сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

На данный момент в обстоятельствах пожара разбираются дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5. Кроме того, для выяснения причин возгорания на место ЧП выехали специалисты Испытательной пожарной лаборатории из Челябинска.

О состоянии пострадавших на пожаре рассказали в Министерстве здравоохранения региона. По их словам, хуже всех мужчине — у него обожжено 60% поверхности тела, а медики оценивают его состояние как тяжелое.

Он находится в реанимации, ему проводят искусственную вентиляцию легких и противошоковые мероприятия. Запланирована консультация со специалистами областного ожогового центра. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, у нее несильные ожоги, она находится в отделении травматологии. Ребенок получил небольшие ожоги, состояние удовлетворительное, находится в отделении травматологии. — отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения челябинской области.

О начале проверки по делу о пожаре сообщил и областной следственный комитет. Сейчас в ведомстве устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном комитете России по Челябинской области.

По итогам проверки в следственном комитете будет принято процессуальное решение.