/ Ученикам школы на ЧМЗ отменили занятия из-за пожара в подвале

О ЧП спасателей оповестила автоматическая сигнализация.

В школе на ЧМЗ утром 23 мая сработала пожарная сигнализация. На часах было 5:46, в здании еще не было учеников и учителей. Прибывшие на место пожарные не заметили причин для их вызова. Дыма и огня в коридорах школы не было. Сторож подтвердил: обстановка нормальная, никакого ЧП замечено не было. Пожарные решили все же обследовать здание.

Чутьё не обмануло огнеборцев: в подвальном помещении в распределительном электрощите произошло короткое замыкание с последующим горением. Оно было успешно ликвидировано при помощи первичных средств пожаротушения. Занятия в первой смен образовательного учреждения отменены. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На место вызвали специалистов энергослужбы. Они устраняют последствия короткого замыкания. Только когда все придет в норму, занятия в школе возобновятся.