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/ В миасских школах отменили «последний звонок» из-за надвигающегося шторма

В миасских школах отменили «последний звонок» из-за надвигающегося шторма

Праздник перенесли на лето.
сегодня в 17:43
  |  Общество
Традиционного 25 мая во всех школах России проходят «последние звонки». Миасским подросткам в этот раз пришлось отложить приготовление к долгожданному празднику. Всему виной надвигающийся на город шторм, о котором заранее предупредил челябинский центр гидрометеорологии.

В связи со штормовым предупреждением праздник переносится на 2 июня В связи с информацией, направленной ЕДДС о штормовом предупреждении и неблагоприятных погодных условиях, городской праздник, посвящённый Последнему звонку, переносится на 2 июня на 17 часов. — сообщает пресс-служба администрации Миасса.

Отметим, что штормовое предупреждение объявлено на несколько дней. 26 мая также прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 22 метров в секунду.

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