/ Бушующий в области природный пожар перекинулся на жилые постройки

С огнем продолжают бороться сотрудники и авиация МЧС.

Природные пожары добрались до деревни Анфалово в Красноармейском районе. Информация о возгорании поступила как раз в тот момент, когда вертолет Ми-8 МЧС направлялся в Пластовский район для борьбы со стихией. Техника вынужденно изменила курс следования.

К месту уже спешили пожарно-спасательные подразделения. Подгоняемый сильным ветром огонь перекинулся на дачный дом и перешел на соседние строения. К этому времени «вертушка» успела поменять курс и прибыть к месту происшествия. Было совершено 7 многотонных сливов воды на кромку пожара. — пояснили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Населенный пункт, который буквально окружен высокой растительностью, удалось отстоять. Пострадали два дачных дома. Причиной называют преступную халатность человека, который допустил неосторожное обращение с огнем. Специалисты отдела дознания устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено административное расследование. Нарушителю требований пожарной безопасности грозит крупный штраф.

Добавим, вертолет Ми-8 прибыл в село Степное Пластовского муниципального района. Ликвидация пожаров продолжается.

Напомним, крупные лесные пожары на Южном Урале удалось купировать. Автомобилистам разрешили проезд по территории Пластовского, Троицкого и Чебаркульского районов. Ограничения сняли в ночь на 15 мая.