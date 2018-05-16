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Южноуральцы начали страховать садовые домики после участившихся пожаров

Страховщики рассказали об особенностях получения полиса.
сегодня в 16:51
  |  Общество

Обеспокоенные сводками «с полей» жители Челябинской области стали чаще обращаться к страховым компаниям. Южноуральцы надеются обезопасить себя и свои дома от лесных пожаров, распространяющихся по области. Однако страховщики просят не обольщаться и напоминают о ряде условий, которые нужно соблюсти, чтобы получить значительные выплаты.

Все зависит от стоимости строения. Здание стоимостью полмиллиона рублей можно принять на страхование за 1,5 тысячи рублей в год. При условии, что нет никаких подводных камней. Например, газового баллона, открытого огня, дома с баней внутри, отсутствие системы предупреждения или охраны, отсутствие металлических решеток на окнах и дверях, того же забора, если срок эксплуатации дома больше 25 лет. Есть полный пакет рисков — это огонь, вода, противоправные действия третьих лиц, грабеж, падение объектов пилотируемых. Есть возможность застраховать только один риск, например, огонь. Естественно, это будет дешевле. — рассказала радио «Business FM» директор компании «Абсолют Страхование» Ольга Васильева.

Есть еще один момент, на который обращают внимание страховые компании. Сумма выплат высчитывается исходя из стоимости стандартного здания. Поэтому, если дом построен по индивидуальному проекту с использованием уникальных материалов, то стоит обратится к оценщикам. Их заключение позволит претендовать на большую сумму компенсации в случае наступления страхового случая.

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