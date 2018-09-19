/ «Зеленый щит» Челябинска пополнился на 121 участок

Следующий этап — проведение общественных обсуждений. Внести свои предложения по включению в карту-схему того или иного участка сможет любой желающий. Дата, место и время слушаний будет объявлена дополнительно. — прокомментировал член ОПРФ, член Общественной палаты Челябинской области Феликс Панов.
Карта-схема «зеленого пояса» — это официальный документ. В нем закреплены участки, занятые лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, которые выполняют экологические функции.
Сейчас «зеленый пояс» Челябинска включает в себя земли лесного фонда Красноармейского и Шершневского лесничеств, земли ООПТ Челябинской области (Челябинский, Каштакский и Ужовский боры), городские леса Челябинска (скверы, парки), а также участки Копейска.