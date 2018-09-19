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/ «Зеленый щит» Челябинска пополнился на 121 участок

«Зеленый щит» Челябинска пополнился на 121 участок

Карту-схему «зеленого пояса» основательно доработали.
сегодня в 12:43
  |  Общество
«Легкие» Челябинска расширились до 23 671 гектара. Такое решение приняли в Общественной палате в результате доработок предыдущих версий карты-схемы. Этим и ее согласованием с муниципалитетами, профильными органами власти и общественниками занимались специалисты Главного Управления лесами Челябинской области. Презентация новой версии прошла в рамках заседания межведомственной рабочей группы по созданию лесопарковых «зеленых поясов».

Следующий этап — проведение общественных обсуждений. Внести свои предложения по включению в карту-схему того или иного участка сможет любой желающий. Дата, место и время слушаний будет объявлена дополнительно. — прокомментировал член ОПРФ, член Общественной палаты Челябинской области Феликс Панов.

Карта-схема «зеленого пояса» — это официальный документ. В нем закреплены участки, занятые лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, которые выполняют экологические функции.

Сейчас «зеленый пояс» Челябинска включает в себя земли лесного фонда Красноармейского и Шершневского лесничеств, земли ООПТ Челябинской области (Челябинский, Каштакский и Ужовский боры), городские леса Челябинска (скверы, парки), а также участки Копейска.

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