/ Тысячи журавлей облюбовали поле в Челябинской области. Видео

Жители региона приезжают туда, чтобы понаблюдать за стаей.

Неподалеку от поселка Цвиллинга в Челябинской области собираются большие журавлей. Птицы давно облюбовали приграничную с Казахстаном территорию. Журавли властвуют на поле с прудом. Птицы кучкуются здесь перед перелетом на юг. Местным жителям за раз удавалось наблюдать до 3 тысяч птиц.

Я всегда шутя называю это место началом России, за нашей спиной начинается республика Казахстан. Конкретно это место предназначено для сбора журавлей со всей округи. Они летают туда-сюда, границ для них нет. Ближе к осени здесь все серым-серо от птиц. Очень красиво. Дикие птицы спокойно относятся к проезжающим мимо машинам, подпускают к себе на 150−100 метров. Спокойно пасутся. — рассказал сайту «Первый областной» житель поселка Цвиллинга Жадгер Нурумов.

«Журавлиное» поле вызывает гордость у местных жителей. Они рассказывают о достопримечательности знакомым и друзьям. Сюда часто приезжают горожане для съемок и наблюдения за дикими птицами.