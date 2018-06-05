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/ Умерла сотрудница ЧМК, пострадавшая при пожаре в одном из цехов

Умерла сотрудница ЧМК, пострадавшая при пожаре в одном из цехов

Комбинат пообещал взять на себя организацию похорон.
сегодня в 20:09
  |  Происшествия

Работница Челябинского металлургического комбината, которая пострадала во время пожара в одном из цехов, скончалась в больнице. Смерть наступила накануне, 4 июня. Сотрудница получила сильные ожоги во время ЧП в ночь на 26 мая.

Организацию похорон комбинат берет на себя. В настоящий момент на предприятии работает комиссия по расследованию причин произошедшего под председательством Ростехнадзора. — пояснили сайту «Первый областной» в PR-службе группы «Мечел».

Напомним, на территории одного из цехов группы компаний «Мечел» произошел крупный пожар. Его начали тушить около полуночи и ликвидировали последствия в 03:28. На предприятии пояснили, что возгорание возникло на участке кислородно-компрессорного цеха.

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