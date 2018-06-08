/ Трое детей серьезно пострадали на пожаре в Копейске

Диагностировано отравление угарным газом и ожоги.

Сегодня, 8 июня, жители многоквартирного дома в Копейске проснулись от воя пожарных сирен. Огонь заметили в квартире на втором этаже, где проживает многодетная семья. Как рассказали в МЧС, в момент их прибытия в детской комнате горели вещи.

Мать, отец и двое младших детей выбрались из помещения до прибытия пожарных. 4-летний сын остался внутри. Мальчика из квартиры вывели сотрудники 36-й пожарно-спасательной части.

В результате пожара пострадало пять человек, из них трое детей, которые были доставлены в ГКБ № 1 Копейска. По предварительной информации, родители и годовалый ребенок получили отравление угарным газом легкой степени. Двое других детей — мальчики 2 и 4 лет, получили ожоги. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего, на месте работают специалисты дознания.