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Жюри пообщаются с сотней участников.
/ Обмелевший пруд электростанции едва не нарушил водоснабжение ЧМК

Обмелевший пруд электростанции едва не нарушил водоснабжение ЧМК

Уровень воды понизился из-за долгой жары.
сегодня в 09:52
  |  Общество

Пруд челябинской электростанции, снабжающий водой ПАО «Челябинский металлургический комбинат», неожиданно обмелел перед выходными. Причиной, как сообщил управляющий директор предприятия, стала сухая и жаркая погода, долгое время сохранявшаяся на территории Челябинска. 27 июля уровень воды на водозаборе пруда снизился больше чем в два раза — до 6 сантиметров при норме в 15.

Для пополнения запасов воды на водозаборе «Отделом водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Челябинской области» принято решение об увеличении сброса воды на гидросооружении Шершневского водохранилища с 4 кубических метров в секунду до 8 кубических метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

К утру 28 июля уровень воды на водозаборе даже превысил среднее значение. Дождь, хлынувший в Челябинске на следующий день, улучшил показатели.

Добавим, что ни население, ни предприятие не испытали неудобства из-за снижения уровня воды.

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