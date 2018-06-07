/ Языки пламени из окна пятого этажа стали причиной эвакуации жильцов

Три человека пострадали во время пожара в Металлургическом районе.

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Еще один пожар произошел вчера, 6 июня, в Металлургическом районе. Загорелась квартира на 5 этаже жилого дома. Очевидцы сняли на видео начала пожара. На записи видно, что пламя, полностью охватив оконную раму, вырывается из квартиры. Об этом тут же сообщили пожарным. Вызов, по данным МЧС, поступил в 19:20. Уже через 7 минут огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

Одновременно с этим сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома, находящихся в непосредственной опасности. Это 12 человек, из которых 2 ребенка.

Наши силы были направлены на место по номеру вызова «1-БИС». При проведении разведки в горевшей квартире были найдены трое мужчин. Их осмотрели сотрудники скорой помощи. Один в итоге отказался от госпитализации, а двух увезли в больницу. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

В диспетчерской службе уточнили, что пострадавших увезли в ожоговое отделение ГКБ № 6. Они находятся в тяжелом состоянии.

Добавим, что пожар произошел из-за нарушений в эксплуатации электрооборудования. Предварительная версия — короткое замыкание электроплитки.