/ Многоэтажный дом над известным парфюмерным супермаркетом загорелся в центре Челябинска

Пожарные продолжают проверку помещений.

В жилом доме в самом центре Челябинска произошел пожар. Задымление на верхних этажах здания по адресу Сони Кривой, 26 увидели случайные прохожие. Как сообщили сайту «Первый областной» очевидцы, задымление было заметно на одном из балконов. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС. Оказалось, чтобы проникнуть внутрь квартиры, где начался пожар, огнеборцам пришлось выломать дверь.

Сообщение поступило в 15:00, обнаружено задымление на балконе на 10 этаже. Бойцы вскрывали дверь квартиры, жильцов внутри не обнаружено. — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В подъезде задымления не было, поэтому эвакуацию не проводили. Сейчас пожарные продолжают проверку помещений, чтобы удостоверится, что горение не продолжается, и нет погибших и пострадавших. По предварительной информации, обошлось без жертв.