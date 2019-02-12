/ В России могут возникнуть перебои с поставками парфюмерии

Некоторые духи и туалетная вода иностранного производства исчезнут с прилавков.

К концу года в России могут возникнуть перебои с поставкой иностранных духов и туалетной воды, что может стать причиной исчезновения парфюмерной продукции не российского производства с прилавков магазинов. Об этом рассказали «Известиям» в Российской парфюмерно-косметической ассоциации.

Риск исчезновения обусловлен нерешенными вопросами с обязательной маркировкой, запуск которой запланирован на 1 декабря 2019 года, а тестирование системы в добровольном порядке будет проходить с марта по ноябрь.

В РПКА «Известиям» объяснили, что на упаковки парфюмерной продукции будут наносить специальные знаки с цифровым криптокодом. Для выполнения этого требования производителям, как российским, так и зарубежным будет необходимо приобрести специально оборудование и программное обеспечение к нему. В организации также отметили, что до сих пор нет документов, регламентирующих порядок передачи криптознаков из России за рубеж, все затраты на оборудование составят порядка 30 миллионов рублей на один завод.

Крупные бренды, такие как Dior, Chanel и другие, не исчезнут с рынка, но, скорее всего, в начале работы системы обязательной маркировки возникнут серьезные проблемы с их поставками. — рассказали «Известиям» в РПКА.

Эксперты отмечают: после введения новых правил ассортимент парфюмерии сократится примерно на 10%. Однако оператор маркировки, Центр развития перспективных технологий, считает, что все поставщики успеют вовремя подготовиться к предновогоднему пику продаж и не возникнет больших проблем.

На сегодняшний день в системе уже зарегистрировано более 200 участников оборота и выпущено более 7 миллионов кодов маркировки, в том числе для зарубежных производителей и импортеров. — отметили в центре.

Отметим, что системы маркировки уже используются в США, странах Европы и Китае в таких отраслях, как фармацевтика, легкая промышленность и другие.