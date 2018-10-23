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/ В супермаркете в Трехгорном обвалился потолок

В супермаркете в Трехгорном обвалился потолок

Покупателей не смутило ЧП.
сегодня в 14:00
  |  Происшествия

В одном из сетевых супермаркетов в городе Трехгорный вчера, 22 октября, обвалился потолок. Запись с фотографиями обрушения появилась в группе «Подслушано Трехгорный» и вызвала бурное обсуждение у жителей города.

Трехгорцы рассказали, что ЧП их напугало, но не настолько, чтобы отказаться от покупок.

Люди ходят, товар выбирают, покупают, никого ничего не смущает. Ну подумаешь, потолок обвалился, это же не здание сложилось, как карточный домик, можно дальше шопить. — отметил комментатор в группе «ВКонтакте».

Это подтверждается фотографиями из магазина. На снимках видно, как с потолка свисают плиты. При этом посетители спокойно продолжают заниматься покупками.

В управлении безопасности Трехгорного обещали позже предоставить официальную информацию о происшествии.

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